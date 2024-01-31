شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 24 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى محافظة الجيزة العديد من الإجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والتحصين ضد الأمراض الموسمية وضمان سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق. وفى هذا الإطار، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تكليفاته لمدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتكثيف جهود المتابعة والفحص وتسيير القوافل العلاجية بالقرى والمزارع ونقاط تربية الماشية والطيور بنطاق الأحياء والمراكز والمدن. وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة وجهت مديرية الطب البيطرى حملاتها الرقابية بالأسواق للتفتيش على اللحوم والدواجن ومصنعاتهما، والتى تمكنت من تحرير 34 محضر مخالفة لضبط ومصادرة 24 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن ومصنعات دواجن وهياكل دواجن وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والعمرانية وبولاق الدكرور ومدينة الجيزة.

ضبط 24 طن لحوم ودواجن ومصنعاتهم غير صالحة بأحياء الجيزة

ضبط لحوم غير صالحة في الجيزة

ضبط لحوم فاسدة في أحياء الجيزة

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز