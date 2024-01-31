شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين ربع مليون رأس ماشية وطائر بقرى العياط وأطفيح وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة نتائج جهود المتابعة والفحص وتسيير القوافل العلاجية بالقرى والمزارع ونقاط تربية الماشية والطيور بنطاق الأحياء والمراكز والمدن من قبل مديرية الطب البيطري؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والتحصين ضد الأمراض الموسمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشارت إلى أنه حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة تم توجيه 5 قوافل بيطرية بالتعاون مع جامعة القاهرة والهيئة القبطية الإنجيلية بنطاق قرى العياط وأطفيح وأبوالنمرس، نجحت فى إجراء الفحوصات وعلاج 3000 رأس ماشية وتحصين وتجريع 215 ألف رأس ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى وادى المتصدع وجدرى الضأن والجلد العقدى.

ولفتت إلى أنه تم سحب عينات لعدد 36 مزرعة طيور للتأكد من خلوها من مرض إنفلوانزا الطيور وتحصين وتجريع عدد 45 ألف طائر ضد المرض، بالإضافة إلى إجراء إختبارات البروسيلا والدرن لعدد 41 ألف رأس ماشية.

وفى إطار خطة تحسين السلالات، تم تلقيح 1000 رأس ماشية بسلالات محسنة تمتاز بزيادة فى كميات الألبان واللحوم ذات جودة عالية.

كما تضمنت فعاليات القوافل عقد 54 ندوة إرشادية وزيارات للمنازل لتوعية المربيين والمواطنين بنطاق القرى بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض وضرورة المتابعة مع الوحدات البيطرية للتأكد من خلو الماشية والطيور من أية أمراض حفاظاً على ثرواتهم ولتحسين الإنتاجية.