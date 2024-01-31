شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية..قرية جوجر بالدقهلية تشارك بـ 6 شاحنات جديدة لإغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابة لنداء شيخ الأزهر باستمرار إغاثة غزة؛ شاركت قرية «جوجر» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بـ 6 شاحنات جديدة تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية لأهلنا فى قطاع غزة، والتي ستكون ضمن القافلة الخامسة لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»، التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إطلاقها خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان له اليوم الاربعاء الموافق 31 من يناير 2024م، أن هذه هي المرة الثانية التي يتبرع فيها أهالي قرية «جوجر» بعدد 6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية، حيث سبق لهم التبرع بعدد 6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة لأشقائنا في قطاع غزة منتصف يناير الجاري، ستكون ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة؛ ليصل عدد الشاحنات التي تشارك بها القرية إلى 12 شاحنة.

وجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- الشكر لأهالي قرية «جوجر» على تبرعهم للمرة الثانية لأشقائنا في قطاع غزة، الذي ينم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأن المال الذي ينفقه العبد يزيد ولا ينقص؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ...» [رواه الإمام مسلم]