شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب التنفيذ بمحطة العلمين للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل عن نسب التنفيذ بمحطة العلمين للقطار السريع، ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع ( العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح )، حيث يمتد المسار من العين السخنة حتى حدائق أكتوبر ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 675 كم.

ويبلغ طول الخط الأول الممتد من "العين السخنة -اسكندرية -العلمين وينتهى بمطروح" 675 كم وعدد محطاته 23 محطة منها 10 محطات سريعة و13 محطة إقليمية، بينما يبلغ طول الخط الثاني من الشبكة "أكتوبر / أسوان / أبو سمبل" 1100 كيلو متر، أما الخط الثالث يربط مناطق البحر الحمر ومحافظات الصعيد ، ويبدأ من محطة قنا ثم يتحرك شرقا من جبال البحر البحر الأحمر حتى يصل للغردقة وسفاجا وينتهى بميناء سفاجا بطول 225 كم وعدد محطاته 5 محطات، به 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية، ومحطاته هي "قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"، والخط الرابع "غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة" بطول 250 كم، ويمر عبر 6 محافظات ويخدم 5 موانئ على البحر المتوسط.

والسرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومترا/ الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/الساعة، وعدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، والهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.