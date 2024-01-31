شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة باجتماع الحكومة: نتعامل مع أسراب جراد تم رصدها على الحدود الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتوجه وأعضاء الحكومة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير، مُؤكداً مُواصلة مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر من أجل تحقيق تطلعات المواطنين في مُستقبلٍ أفضل.

وخلال الاجتماع، عرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود فرق الوزارة في المسح والرصد والاستكشاف على طول الحدود، والجاهزية للتعامل الفوري في حالة ظهور أي أسراب جراد، مؤكداً التعامل مع أسراب الجراد التي تم رصدها على الحدود الجنوبية.