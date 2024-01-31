شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" ترجئ مناقشة الحساب الختامى 22/23 للصحة بسبب غياب رؤساء الهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذى اعتبرته غير مناسب خاصة فى ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التى اثيرت أثناء اجتماع اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.