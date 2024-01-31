شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وموعد إعلان نتائج طلاب أولى وثانية ثانوى للترم الأول.. اعرف الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات طلاب (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي) إلكترونيًا وإتاحتها في المدارس.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي) إلكترونيًا ولأول مرة من خلال الرباط الآتي: https://www.gizaedu.net/ ، وذلك للاستعلام عنها من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس، كما أعلنت إتاحة النتائج في المدارس يومي الأربعاء والخميس، محددة إعلان نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي) بالمدارس اليوم الأربعاء، ونتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي) غدًا الخميس.

وأعلنت المديرية بدء تلقى الإدارات التعليمية طلبات تظلم طلاب صفوف النقل (الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي) وطلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارًا من الأحد 4 فبراير 2024، ولمدة 15 يومًا.

ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة خلال الساعات القادمة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطريقة الحصول عليها تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة بشكل نهائي.

وحددت المديريات والإدارات التعليمية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة وأيضا الصف الثانى الثانوى كالتالي: -

-مادة اللغة العربية مخصص لها 50 درجة، منها 34 للأسئلة الإلكترونية على التابلت و6 درجات للأسئلة للورقية، 5 درجات لاختبار الشهر ودرجتان ونصف التزام و2.5 للسلوك.

-مادة اللغة الأجنبية الأولى مخصص لها 40 درجة منها 27 أسئلة إلكترونية، و5 درجات للأسئلة الورقية و4 درجات لاختبار الشهر ودرجتان التزام وحضور و2 درجة للسلوك.

-مادة اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 30 درجة، بواقع 20 درجة للأسئلة الإلكترونية و4 درجات للأسئلة الورقية، و3 لاختبار الشهر، و1.5 للالتزام والحضور و1.5 للسلوك.

-مادة الرياضيات (40 درجة): 27 للأسئلة الالكترونية، و5 للأسئلة الورقية و4 لاختبار الشهر و2 للالتزام و2 سلوك.

-مادة الكيمياء 20 درجة 14 منها لأسئلة الامتنان الإلكترونى و2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، ودرجة للالتزام ودرجة للسلوك.

-مادة الفيزياء (20 درجة): 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للالتزام والسلوك.

-مادة الأحياء (20 درجة): 14 للامتحان الإلكترونى 2 أسئلة ورقية، و2 اختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

-مادة التاريخ (20 درجة): 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

-مادة الجغرافيا (20 درجة): 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور.

-مادة الفلسفة (20 درجة): 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، ودرجتان لاختبار الشهر، ودرجتان للسلوك والحضور والالتزام.