شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسئول أمريكى جهود نفاذ المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص للشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".
وأكد السفير أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، وحتمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة.
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