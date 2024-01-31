وزير الخارجية يبحث مع مسئول أمريكى جهود نفاذ المساعدات لقطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص للشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".

محمد يوسف

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