أخبار مصر

وزير الخارجية يبحث مع مسئول أمريكى جهود نفاذ المساعدات لقطاع غزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسئول أمريكى جهود نفاذ المساعدات لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص للشئون الإنسانية فى الشرق الأوسط، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة "إكس".

 

وأكد السفير أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول الجهود المبذولة لضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة، وحتمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements