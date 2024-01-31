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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إيقاف حركة القطارات بين محطتى أبوقير / المنتزه لتنفيذ مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - - تشغيل خدمة جديدة بين المعمورة / البصيلي وإختصار قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الاسكندرية ، على ان يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.
كما سييتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.
ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد الى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.
مواعيد القطارات بالاسكندرية
مواعيد القطارات بالاسكندرية
مواعيد القطارات بالاسكندرية
مواعيد القطارات بالاسكندرية
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