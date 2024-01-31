شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: زيادة قرض الحج للعاملين بـ"القابضة للكهرباء" إلى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى، بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، على زيادة قيمة قرض ومنحة الحج للعاملين، بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على النحو التالى:

1- زيادة منحة الحج إلى 20 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

2- زيادة قرض الحج إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.

وأوضح فؤاد، أن القرار استجابة للطلب المقدم من النقابة العامة للمرافق، بزيادة منحة الحج والقرض الحسن لتتواكب مع الارتفاع الكبير في تكلفة الحج، وتيسيرا على راغبي الحج لبيت الله الحرام في ظل هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وقدم نقيب المرافق، الشكر والتقدير للمهندس جابر الدسوقي لدعمه ومساندته الدائمة واستجابته لأى مطلب يخدم مصلحة ابنائه من العاملين، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لتعاونهم ودعمهم الكبير.