شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: زيادة قرض الحج للعاملين بـ"القابضة للكهرباء" إلى 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
1- زيادة منحة الحج إلى 20 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.
2- زيادة قرض الحج إلى 50 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وأوضح فؤاد، أن القرار استجابة للطلب المقدم من النقابة العامة للمرافق، بزيادة منحة الحج والقرض الحسن لتتواكب مع الارتفاع الكبير في تكلفة الحج، وتيسيرا على راغبي الحج لبيت الله الحرام في ظل هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار.
وقدم نقيب المرافق، الشكر والتقدير للمهندس جابر الدسوقي لدعمه ومساندته الدائمة واستجابته لأى مطلب يخدم مصلحة ابنائه من العاملين، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لتعاونهم ودعمهم الكبير.
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