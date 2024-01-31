شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: رؤية جديدة للتفتيش الميدانى ومتابعة مراكز التدريب الخاصة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية اجتماعا تنظيميا مع مديري مناطق العمل، ومدير إدارة الرعاية بديوان عام المديرية، وموجهين المكاتب والمناطق، لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد، بالنسبة لعمليات التفتيش الميدانى ومتابعة مراكز التدريب الخاصة، وتفعيل دور الموجهين بصورة أعم وأشمل، لوضع رؤية جديدة يتم تطبيقها فى كل المناطق الصناعية، والمنشآت والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب، واستعراض المعوقات التى تواجهه المناطق، والوقوف على السلبيات والإيجابيات ورصد الأخطاء وتصحيحها ومتابعة أداء العمل وتطبيق خطة العمل فى الفترة المقبلة.
وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الاجتماعات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب والمناطق التابعة للمديريات بالمحافظات فى أداء مهامها المنوطة بها فى خدمة المجتمع والمواطنين، وتكثيف عمليات التفتيش الميدانى من خلل المكاتب المختصة على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط التى تم الاتفاق عليها ومناقشتها، وضرورة تفعيل التوجيه داخل المناطق جميعاً فى أسرع وقت طبقا للخطة الموضوعه، والتى تم اعتمادها وتنفيذها، وعرض النتائج فى شكل تقارير دورية لمدير المديرية، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ وإعداد هذه الخطط على أرض الواقع، وتحقيق الالتزام والانضباط لجميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل.
كما نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ملتقى للسلامة والصحة المهنية شارك فيه 200 من ممثلى 55 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، على مدار يومين متتاليين، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وزيادة وعي المشاركين بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة والمهنية ودورها الفعال في العملية الإنتاجية في ظل الثورة الصناعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، فى ضوء القيام بدورها التوعوي والرقابي بجميع المنشآت وحثهم على تطبيق اشتراطات السلامة، وسعيها لتوفيق أوضاع المنشآت في ظل ما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة.
وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك الملتقى يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بين العاملين بمختلف القطاعات والمجالات، من أجل الحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.
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