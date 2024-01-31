شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: رؤية جديدة للتفتيش الميدانى ومتابعة مراكز التدريب الخاصة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية اجتماعا تنظيميا مع مديري مناطق العمل، ومدير إدارة الرعاية بديوان عام المديرية، وموجهين المكاتب والمناطق، لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد، بالنسبة لعمليات التفتيش الميدانى ومتابعة مراكز التدريب الخاصة، وتفعيل دور الموجهين بصورة أعم وأشمل، لوضع رؤية جديدة يتم تطبيقها فى كل المناطق الصناعية، والمنشآت والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب، واستعراض المعوقات التى تواجهه المناطق، والوقوف على السلبيات والإيجابيات ورصد الأخطاء وتصحيحها ومتابعة أداء العمل وتطبيق خطة العمل فى الفترة المقبلة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الاجتماعات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب والمناطق التابعة للمديريات بالمحافظات فى أداء مهامها المنوطة بها فى خدمة المجتمع والمواطنين، وتكثيف عمليات التفتيش الميدانى من خلل المكاتب المختصة على المنشآت والتواجد المستمر بين العاملين لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأكد مدير المديرية خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط التى تم الاتفاق عليها ومناقشتها، وضرورة تفعيل التوجيه داخل المناطق جميعاً فى أسرع وقت طبقا للخطة الموضوعه، والتى تم اعتمادها وتنفيذها، وعرض النتائج فى شكل تقارير دورية لمدير المديرية، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ وإعداد هذه الخطط على أرض الواقع، وتحقيق الالتزام والانضباط لجميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل.