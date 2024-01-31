شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجى 3 دورات تدريبية مجانية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، قامت بتسليم شهادات إتمام التدريب المهنى لـ 48 متدرباُ من خريجى 3 دورات تدريبية، على مهن التبريد والتكييف، والخياطة، والتطريز والتفصيل، بمراكز التدريب المهني التابع للمديرية، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال وزارة العمل في مجالي التدريب المهني والتدريب التحويلي والتى تساهم في دعم الاقتصاد القومى والحد من معدلات البطالة، واستكمالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون فيما بين جهود المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، لمديريات العمل على مستوى جميع المحافظات بوضع آلية منضبطة للعملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب ، وتكثيف برامج التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على تلك المهن ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت تسليم المتدربين الشهادات والتى سلمتها دعاء السيد مدير مركز التدريب المهني، بحضور شركاء العمل والعاملين بمراكز التدريب المهني، للخريجين من دورات التدريب المجانية ، والتى جرى تنفيذها والإنتهاء منها بمراكز التدريب التابعة للمديرية فى ضوء تنفيذ البروتوكولات التي وقعتها المديرية مع شركات القطاع الخاص في مجال الخياطة والتفصيل والتطريز والتبريد والتكييف.

وقالت وزارة العمل فى بيان لها، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة أطلقت مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك بقاعة شركة المهن الطبية بفايد ، نظمتها مديرية العمل بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، بحضور ممثلي مصانع الأدوية، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة وأساليبها وأهمية ذلك فى الحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة داخل كل المنشآت العاملة فى المحافظات بمختلف القطاعات.