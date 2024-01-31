شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: أولوية لخريجى مراكز التدريب فى الفرص المُعلنة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والحصول على فرصة عمل لائقة فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفق أحدث الأساليب العالمية.
وأضاف مدير المديرية أن المتدربين يحصلون على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، فضلاً عن أنه يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية للمتدربين في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، ومؤكداً على هذا التدريب يعتبر الأول من نوعه بمركز التدريب المهني في مجال الأشغال اليدوية ومن المقرر أن تبدأ الورشة الثانية من الأشغال اليدوية والتطريز بعد انتهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين.
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