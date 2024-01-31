شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبى يشارك فى مناظرة بين شباب الجامعات المصرية حول تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، في مناظرة بين 20 من شباب جامعات مصرية، فازت أبحاثهم حول قطاع المياه والتغيير المناخى، في مسابقة نظمها الاتحاد في الجامعات المصرية الخاصة والحكومية.

وجاءت المناظرة تحت عنوان "أكوا للمياه"، حول تحديات المياه سواء كانت عالمية أو محلية، بالإضافة إلى تقديم حلول لذلك من خلال مشروعات أبحاث قاموا بتنفيذها لحل مشكلات المياه و التغير المناخى.

وشملت المشروعات المقدمة إعادة تدوير قش الرز وكذلك زراعة الفراولة من غير الحاجة إلى تربة ومياه، وكذلك مشر وعات تعالج نقص المياه .

وبدأ وفد الاتحاد الأوروبي بمصر برئاسة السفير كريستيان بيرجر، جولته داخل مدينتي الإسكندرية وكفر الشيخ، لتفقد مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى بالمدينتين، كما يناقش خلال جدول أعمال مكثف، في زيارته الممتدة على مدار يومين قضايا المياه مع الشباب ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

وشارك في الزيارة سفراء السويد والدنمارك وفنلندا واستونيا وبلجيكا وسلوفينيا وليتوانيا واليونان وأيرلندا ومالطا وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر والتشيك والبرتغال ولاتفيا و سلوفاكيا ورومانيا وهولندا، بالإضافة إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي.

والتقى الوفد الأوروبي، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية.

ويزور الوفد في مدينة الإسكندرية، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ليلتقي ليلًا مع طاقم السفينة البحرية الفرنسية ، كما يلتقى الاتحاد الأوروبي في حوار مصر أكوا مع رواد الأعمال الشباب وسفراء المياه الشباب.