شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

ومتوقع غدا أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من ) مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط بورسعيد - شمال سيناء ( على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من المنوفية - الغربية - الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً الى مناطق متفرقة من القاهرة - الجيزة - القليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم/س) وارتفاع الموج من ( 2-3 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08.