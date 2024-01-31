شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. سعر جرام الذهب يسجل 4050 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365”، عددا من الأخبار الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجى أبرزها تسجيل سعر الذهب 4050 جنيها لعيار الـ21 ووزارة الإسكان تحذر من الإعلانات المضللة بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية بالعاصمة الإدارية، فيما كشفت وزارة الصحة مواعيد تطعيم الإنفلونزا الموسمية للكبار والصغار.

وإلى أهم الأخبار

"الإسكان" تحذر من الإعلانات المضللة بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية بالعاصمة الإدارية

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التى تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستغل تلك الصفحات صور وفيديوهات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف خداع وتضليل المواطنين.

تفاصيل الحكم بحبس غادة والى مصممة الجرافيك 6 أشهر بقضية سرقة رسوم فنان روسى

تبدأ غادة والي مصممة الجرافيك في اتخاذ إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر ضدها أمس من محكمة جنح الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، في قضية اتهام الفنان التشكيلى الروسي "جورجي كوراسوف"، لها بالتعدى على حقوقه المادية والأدبية، وسرقة رسومات خاصة به واستخدامها دون اذنه أو علمه فى تنفيذ "جرافيتى" داخل محطات "مترو الانفاق".

الصحة تكشف مواعيد تطعيم الإنفلونزا الموسمية للكبار والصغار

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تلقى لقاح الأنفلونزا فى أى وقت خلال موسم الإنفلونزا أو فى أى وقت من العام وذلك كونه يساعد على منع الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى حى الدرج شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الدرج شمال غزة.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 4050 جنيها

ننشر أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع لمستويات قياسية عند 4050 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر على خلفية طلب مرتفع على الذهب في الأسواق حالياً.

الأرصاد: انخفاض بالحرارة وثلوج على سانت كاترين والصغرى بالقاهرة 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حزب الله: قصف تجمع لجنود الاحتلال فى تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة "الطيحات" بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 فى الجيزة.. برقم الجلوس

تعد الشهادة الإعدادية السنة الوحيدة التي يعتبر نتائج الطلاب فيها هامة، حيث إن مجموع درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول وهو 140 درجة مكمل لدرجاته في الترم الثانى، ومن ثم يحدد مصير الطالب في تنسيق الثانوى العام، بعد نهاية العام الدراسى، إما أن يلتحق بالثانوى العام أو الفني أو مدارس المتفوقين أو التكنولوجيا التطبيقية.

وزارة الصحة: إضافة 26 دواء جديدا ضمن تحديث قائمة الأدوية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تمت إضافة 26 دواء جديدا ضمن تحديث قائمة الأدوية ليصل عدد الأدوية إلى 860 دواء.

كهرباء مصر الوسطى: تحصيل مليار و600 مليون جنيه من سرقات التيار خلال 2023

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، إن هناك تطور فى جميع المؤشرات التجاريه بالشركة خلال العام المالى2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 3.84% برغم تطور الطاقه المشتراه بنسبة 2.06%.

رابطة الأندية تعلن جدول الدورى المصرى كاملا عقب انتهاء أمم أفريقيا

تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، جدول مواعيد مباريات الدورى المصرى كاملا وكذلك المؤجلات عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار يوم 11 فبراير المقبل.