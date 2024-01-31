شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد:نشاط الرياح يزيد برودة الطقس واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما حذرت هيئة الأرصاد من واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم / س) وارتفاع الموج من ( 2.5 : 3 متر).

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.