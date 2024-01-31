شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عجوز وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل فى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد عجوز وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كان رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، ثمن الجهود المصرية والعربية التي تعمل على إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

وقال الزغاري في مداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت البنية التحتية في جنين، واعتقلت 1000 فلسطيني خلال الفترة الماضية، وتنفذ اقتحامات واسعة بمخيمات الضفة وعمليات تخريب غير مسبوقة على الإطلاق".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك أكثر من 100 شهيد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، ومخيمها خلال الفترة الماضية، وأكثر من 50 مركبة تعود لمعتقلين فلسطينيين صادرها الاحتلال خلال الشهرين الماضيين.

وأشار الزغاري إلى ارتفاع حملة الاعتقالات والاعتداءات على العائلات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي بصورة وصفها بـ"العدوانية والوحشية" التي طالت أكثر من 6 آلاف و400 مواطن من الرجال والنساء والأطفال كذلك من الصحفيين والنشطاء السياسيين والاسرى المحررين الذين يمثلون هدفا استراتيجيا لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي بهدف الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني المحتل منذ أكثر من 75 عاما.