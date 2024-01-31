شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المياه الفلسطينى: تم ترحيل 1.5 مليون نسمة لجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مازن غنيم، وزير سلطة المياه في فلسطين، رئيس شبكة خبراء المياه العربية، إن ثلثي المصادر المائية في الدول العربية تأتي من خارج الحدود وهذا يخلق ضغطا على الموارد المائية في المنطقة العربية.

وأضاف رئيس شبكة خبراء المياه العربية، خلال توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس العربي للمياه، لتنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي، اليوم الأربعاء، أن أهدافنا واحدة ومشتركة لخدمة قضايا المياه العربية.

وأوضح أن تشكيل شبكة خبراء المياه يأتي كذراع تنفيذية للمجلس العربي للمياه، لعلاج المشكلات المائية في الدول العربية، وبشكل اساسي قضايا المياه تحت الاحتلال.

وأوضح غنيم، أن المذكرة لها من العمق لتأكيد الشراكة الممتدة بين الحانبين، لافتا إلى إجراء دراسة قريبا تحت مظلة مذكرة التفاهم الخاصة بإغراق الأنفاق في غزة، وتأثير ذلك على القطاع.

وأشار الوزير الفلسطيني، إلى تنفيذ فعاليات عديدة لخدمة إستراتيجية ألأمن المائي العربي، وذلك عن طريق مبادرات ومشاريع عدة بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية، لافتا إلى الاستعداد لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، وبناء الكوادر مع التركيز على البحث العلمي، بما يضمن قيام الكوادر الفنية بدورها بشكل فعال.

وتابع الوزير غنيم، أن هذه المذكرات لا توقع لتكون حبيسة الأدراج، ولكن سيتم تنفيذها بدءا من اليوم فور التوقيع عليها، وذلك نظرا لما لتأخرها من تأثير على المواطن العربي.

وأعرب عن الحرص على التعجيل بتوقيع هذه الاتفاقية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها مواطني فلسطين بشكل عام، وسكان غزة على وجه الخصوص، بعد ترحيل نحو 1.5 مليون نسمة إلى منطقة لا تتجاوز مساحتها 50 ألف متر مربع في جنوب القطاع.

وأشار إلى أن الظروف المناخية الصعبة التي تتعرض لها المنطقة حاليا، زاد من معاناة سكان القطاع.

ووقع المجلس العربي للمياه، مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب، التابعة لمجلس وزراء المياه العرب، تحت مظلة جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، وذلك للتعاون في تنفيذ إستراتيجية الأمن المائي العربي.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار دور المجلس التفاعلي؛ لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه في الدول العربية كافة، والحفاظ على الأمن المائي العربي ومواجهة سرقات المياه العربية، فضلا عن توسيع الأنشطة المشتركة، من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه، وكذلك في مجال بناء القدرات.

كما سيتم -وفقا للمذكرة- دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومبادرات؛ تحقيقاً لإستراتيجية الأمن المائي العربي، بما يخدم أهداف الجانبين, بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات الفنية والبحثية والمسوحات والتقارير اللازمة، بما يشمل البيانات والمعلومات والوثائق العلمية والفنية وتطوير برامج بناء القدرات الفنية في قضايا المياه التي تخدم أهداف الطرفين.