شكرا لقرائتكم خبر عن العربى للمياه يوقع بروتوكول تعاون مع شبكة خبراء المياه بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المجلس العربى للمياه اليوم مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب التابعة لمجلس وزراء المياه العرب وتحت مظلة جامعة الدول العربية للتعاون في مجال تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي .

أوضح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه أن ذلك يأتى في اطار دور المجلس التفاعلى لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه بكافة الدول العربية ، والحفاظ على الأمن المائى العربى ومواجهة سرقات المياه العربية ، وتوسيع الأنشطة المشتركة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة و المستدامة للمياه ، وفي مجال بناء القدرات.

أضاف أنه سيتم وفقا للمذكرة دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومبادرات تحقيقاً لإستراتيجية الأمن المائي العربي وبما يخدم أهداف الطرفين, إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات الفنية والبحثية والمسوحات والتقارير اللازمة بما يشمل البيانات والمعلومات والوثائق العلمية والفنية وتطوير برامج بناء القدرات الفنية في قضايا المياه التي تخدم أهداف الطرفين.

أشار إلى أنه سيتم تنظيم ورش العمل العلمية والتقنية المشتركة والمؤتمرات، والندوات الإقليمية المتعلقة بالمواضوعات التي يتم تحديدها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.علاوة على التعاون في إيجاد التمويل المالي والدعم الفني اللازم لتطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة من خلال شبكة علاقات الطرفين مع الدول والمؤسسات والصناديق المانحة.