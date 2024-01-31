شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن توزيع 500 طن سلع غذائية بداية من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بمناسبة شهر رمضان الكريم توزيع 500 طن سلع غذائية، بواقع 250 طن أرز و250 طن سكر للأسر الأولى بالرعاية من خلال مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف توزع مع بداية الشهر الكريم وخلال الأسبوع الأخير من شعبان.

وكان أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم، فبعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز، حيث أطلقنا أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وأكد وزير الأوقاف أن شهر الخير قادم فرمضان شهر البر والصلة، وسيتم خلال شهر رمضان توزيع خمسمائة طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.