شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ برنامج تنمية مهارات الطلاب فى القراءة والكتابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ خطة البرنامج العلاجي لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة ، واستكمالا لخطة الإدارة العامة للتعليم الابتدائي نحو الارتقاء بالمستويات المعرفية وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب، وذلك وفقا لاستراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على مديري التعليم الابتدائي بتنفيذ خطة لتنفيذ البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة حتى 8 فبراير للطلاب الضعاف وفقا للإحصاءات والبيانات الواردة البنا من التعليم الابتدائي بالمديريات .

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية اعتماد خطة التنفيذ بالإدارات والمدارس التابعة وموافاتنا بها كي يتسنى لنا التواجد اثناء التنفيذ ومتابعة البرنامج بالمدارس.