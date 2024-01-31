شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى أعلى مزلقان أبو حمص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، بدء التشغيل التجريبي للكوبري أعلى مزلقان أبوحمص على خط سكة حديد القاهرة - الإسكندرية بطول 1270 متر وعرض 24 مترا ويتكون من إتجاهين بعرض 3 حارات لكل إتجاه بالإضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق القاهرة / الأسكندرية الزراعى ، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه .

وأكد الوزير على أن هذا المشروع ياتي إستكمالاً لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة ابوحمص بمحافظة البحيرة.

وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبري اعلي مزلقان أبوحمص لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوحمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.

واوضح وزير النقل ان هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري . مشيرا الى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية

وأضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.