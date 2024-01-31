تفاصيل بروتوكول "الرعاية الصحية" للتدريب على إدارة وتشغيل المعامل الطبية والأشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع مجموعة ألفا الطبية معامل ألفا وألفا سكان للأشعة، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".

وشهد توقيع البروتوكول، كلًا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كما وقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور عادل سمير طلعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألفا الطبية معامل ألفا وألفا سكان للأشعة، ممثلًا عن المجموعة.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومجموعة ألفا الطبية معامل ألفا وألفا سكان للأشعة، لتحسين القدرات الصحية وتجويد إدارة المعامل الطبية والأشعة مع التركيز على أحدث التقنيات والمعايير الدولية، مؤكدًا أن التعاون يعزز من جودة الخدمات الصحية وتطوير التدريب الطبي بما ينعكس إيجابًا على رفع مستوى الخدمات والرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعاون مع مجموعة ألفا الطبية لتعزيز تبادل الخبرات وفعالية وكفاءة المعامل الطبية والأشعة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تماشيًا مع استراتيجية الهيئة للتعليم والتدريب المستمر للأطقم الطبية والإدارية والفنية لمواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، مؤكدًا أهمية التعاون أيضًا للمشاركة في المبادرات الصحية المجانية التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية لزيادة وعي المواطنين في محافظات تطبيق المنظومة حول مختلف الأمراض والكشف المبكر عنها لتعزيز صحة الأفراد والمجتمع.

وأكد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، ومؤكدًا أهمية الدور الاستراتيجي للشراكات في استمرار تطوير جودة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار وتحقيق أهداف مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عادل سمير طلعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألفا الطبية معامل ألفا وألفا سكان للأشعة، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية أحدثت تطورًا بارزًا في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة في منشآتها التابعة، متابعًا: نتطلع إلى الوصول إلى تعاون مثالي مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان، من خلال توقيع بروتوكول التعاون على تعزيز تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية بأحدث المعايير العالمية للأطقم الطبية والمساعدة الإدارية والفنية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية من خلال البحث المشترك في تقنيات التشخيص والعلاج طبقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، وتبادل الخبرات وتدريبات العاملين لتأهيل المعامل الطبية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة للاعتماد وفق أحدث المعايير للدولية، إلى جانب مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المبادرات الصحية التي تقدمها لتوفير مزيد من الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظات تطبيق المنظومة، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الأحداث والمؤتمرات والفعاليات الصحية الهامة، وبحث فرص الاستثمار المشتركة في مجال الرعاية الصحية.

وحضر توقيع البروتوكول، عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى ممثلي مجموعة ألفا الطبية الدكتور عمرو أسامة، المدير التنفيذي لمراكز ألفا سكان للأشعة، والدكتور إسماعيل بدران، المدير التنفيذي لمعامل ألفا، والدكتورة سها عاطف، المدير التجاري لمعامل ألفا، والأستاذ علي طلعت، المحلل المالي بمجموعة ألفا الطبية.