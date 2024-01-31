شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يتناول الأوضاع المأساوية في غزة بإنتاج مرئي جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب الصهيونية على غزة التي تواجه دمارًا لم يُشهد له مثيلٌ خلال القرن الواحد والعشرين، يقدم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قراءة شاملة للمشهد العام في القطاع وكامل الأراضي الفلسطينية للوقوف على أبعاد العدوان والأسباب الخفية وراءه، وكذلك استشراف مستقبل الحق الفلسطيني في ظل التصعيد الصهيوني المتواصل والدعم اللامحدود لكيانٍ كتب تاريخهُ بدم الفلسطينيين.

ويستعرض المرصد في إنتاجه المرئي الجديد استراتيجية الكيان الصهيوني لتدمير غزة وتحويلها إلى مكان غير صالح للحياة ضمن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها منذ عام 1948م، وإعماله لآلة القتل في صفوف الفلسطينيين، علاوة على استهداف جميع الأماكن التي يأوي إليها النازحون في القطاع كما شهدنا في حالات محاصرة وضرب المستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس بعضها يعود تاريخه إلى مئات السنين.

كما يعرض الإنتاج المرئي أبرز المصطلحات الأكاديمية التي أعلن عنها مرصد الأزهر منذ السابع من أكتوبر ضمن آليته لتشكيل الوعي العربي والعالمي بالحق الفلسطيني وتصحيح الكثير من المفاهيم المتداولة في وسائل الإعلام الغربية التي ضللت المتابع لها على مدار سنوات من خلال ضخ معلومات مغلوطة ومنقوصة عن الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وقريبًا، من المقرر إنتاج المزيد من الوسائط المرئية لكشف حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيضاح أبعادها وتبعاتها للرأي العام العالمي والعربي، وكشف الخطط الخبيثة للاحتلال لضم كامل الأراضي تحت سيطرته ضمن مشروعاته التهويدية الاستيطانية التي تضرب في جذور الحق الفلسطيني.