شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصل لمعرض الكتاب بأتوبيسات النقل العام.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذى يقام بمركز المنارة للمعارض الدولية، بالتجمع، شغلت محافظة القاهرة من خلال هيئة النقل العام، خطوط اتوبيسات لخدمة زوار المعرض نوضحها فى النقاط التالية.

الخط الأول خط عبد المنعم رياض :

يبدأ من ميدان عبد المنعم رياض مروزا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثاني، يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

أما الخط الثالث، فيبدأ من النزهة الجديدة مروزا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولا إلى المعرض. ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

فيما يبدأ الخط الرابع من الأميرية مروزا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات، فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورا بالقصر العيني | والسيدة عائشة والأتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات

أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورا بكارفور المعادي ثم نادي وادى دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

ويبدأ الخط السابع، من المظلات ثم سراي القبة مروزا بروكسي والسبع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض، ويخدم هذا الخط 8 سيارات.