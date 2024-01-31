شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك الفيدرالي الأمريكى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير عند نطاق 5.25-5.50%.

وكانت التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكى سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% - 5.50% دون تغيير في السياسة النقدية، ولكن الأسواق تترقب أي تغير في نبرة بيان البنك أو تصريحات رئيس البنك جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بمستقبل خفض الفائدة.

ورهانات الأسواق تراجعت إلى 50% بشأن خفض الفائدة ربع درجة مئوية في اجتماع مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70%، يرجع هذا إلى تحسن البيانات الاقتصادية منذ بداية العام عن الولايات المتحدة، الأمر الذي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

يوم أمس صدرت بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر يناير وأظهرت ارتفاع أعلى من المتوقع عند 9.03 مليون فرصة عمل، بينما كانت القراءة السابقة عند 8.93 مليون فرصة عمل، تأتي هذه البيانات قبل تقرير الوظائف الحكومي الأهم الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع ويعد مقياس لأداء قطاع العمالة الأمريكي.

مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع اليوم بنسبة 0.1% ولكنه يظل ضمن نطاق ضيق للتداولات منذ الأسبوع الماضي، يرجع هذا إلى انتظار الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي قبل اتخاذ قرار يتعلق بالدولار.