شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالي تعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى: د. أحمد محمد أحمد عبدالمولى، نائب لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب. د. محمد محمود على محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة أسوان. د. محمد أحمد أحمد الحويطى، عميدًا لمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 13 قيادة جامعية جديدة شملت 8 وكلاء كليات، و4 رؤساء مجالس أقسام علمية في عدد من كليات الجامعة، و64 طبيبا مقيما بكلية طب الأسنان والمعهد القومي للأورام.

ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، وتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 واستراتيجية وزارة التعليم العالي، وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور إيهاب أحمد فهمى علي الخضرى وكيلا لشؤون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعيين الدكتورة مروة سيبوية حامد محمود عيد وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطي إسماعيل وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، والدكتورة غادة محمود أحمد حسن وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وتجديد تعيين الدكتورة حنان محمد إسماعيل حسنين وكيلا لشؤون التعليم والطلاب بكلية التربية النوعية، وقيام الدكتور عبد الهادي فوزي مختار العوضي بأعمال وكيل شؤون التعليم والطلاب بكلية الحقوق، وتعيين الدكتور حسن حسين حسن البراوي وكيلًا لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق، والدكتور خليل فيكتور وكيلًا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق.