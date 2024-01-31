شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الحوثيون استهدفها سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين بعدة صواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كان البيت الأبيض أعلن أن أكثر من ثلثى السفن التي يستهدفها الحوثيون في البحر الأحمر لا علاقة لها بإسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.