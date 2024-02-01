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إيقاف حركة القطارات بين محطتى أبو قير - المنتزه لتنفيذ مترو الإسكندرية غدًا.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية  بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الاسكندرية ، على ان يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.

 

وسييتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

 

ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد الى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.

 


إيقاف حركة القطارات

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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