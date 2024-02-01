شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حركة القطارات بين محطتى أبو قير - المنتزه لتنفيذ مترو الإسكندرية غدًا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الاسكندرية ، على ان يتم تشغيل القطارات فى المسافة مابين محطتى سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023. وسييتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق. ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد الى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.

إيقاف حركة القطارات

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