الحكومة: فحص 2 مليون و438 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 2 مليون و438 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ "العناية بصحة الأم والجنين" منذ انطلاقها وحتى الآن.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن ذلك تحت شعار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.