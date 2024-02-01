من ساقع لسخن لأمطار.. إزاى تحمى نفسك خلال التقلبات الجوية؟ "إنفوجراف"

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشرق البلاد (الشرقية - الدقهلية - مدن القناة).

وتشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أمطارا متوسطة لغزيرة أحيانا، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز النصائح عن كيفية الحماية من التقلبات الجوية: