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شكرا لقرائتكم خبر عن من ساقع لسخن لأمطار.. إزاى تحمى نفسك خلال التقلبات الجوية؟ "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات أمطارا متوسطة لغزيرة أحيانا، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.
ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز النصائح عن كيفية الحماية من التقلبات الجوية:
- لا تمشى تحت المطر فهو تصرف غير صحى.
- تناول الكثير من المياه ويفضل أن تكون دافئة بعض الشىء.
- عند الخروج من السيارة عليك بتهويتها جيدا قبل اقتراب خروجك منها.
- اهتم بتغطية الرقبة بالملابس جيدا بالهايكول أو الكوفية للتدفئة الجيدة.
- تناول الينسون والكراوية والقرفة والزنجيل.
- تناول وجبتك المتكاملة لتعزيز دفاعات الجسم ضد العدوى.
- ادخل أو اخرج من المكان ذى الحرارة المنخفضة تدريجيا، ولا تكن متعجلا.
- لا تغلق نوافذ سيارتك أثناء القيادة اترك جزءا صغيرا للتهوية.
إنفوجراف
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