شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثًا للسفر إليها عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر ضمن الدول العشر الأكثر بحثًا للسفر إليها عام 2023 على محرك البحث جوجل. وأوضح إنه بحسب صحيفة لوموند الفرنسية، يرجع ذلك إلى وجود معالم سياحية قديمة، مثل: أهرامات الجيزة والأقصر والكرنك وأبو سمبل والقرى النوبية والطعام المصري المميز، فضلًا عن المناخ المشمس على مدار العام مما يجعلها وجهة جذابة في أي موسم.

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