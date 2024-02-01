شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للآثار": دراسة تطوير هرم منكاورع ستعرض على اليونسكو ولجنة علمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على مشروع ترميم هرم "منكاورع"، موضحا إنه عام 2009 تم الكشف عن تمثال من الجرانيت غير مكتمل، وأن المنطقة "منطقة بكر" لم تمس ولم يتمكن أحد من استكمال أعمال الحفائر.

وأضاف فى فيديو بثه مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تم البدء من أيام مع البعثة اليابانية لترميم هرم منكاورع بتمويل يابانى، ودراسة لمدة عام لدراسة الكتل والبلوكات الجرانيتية والتوثيق للبلوكات الحجرية.

وأوضح أن المراكب الجنائزية للملك منكاورع لم يتم الكشف عنها حتى الآن والكشف عن هذه المراكب هام جدا، موضحا أن بعد الدراسة سيتم عرضها على لجنة علمية عالمية متخصصة لمعرفة الخطوة القادمة.

وأشار إلى أن الأرضية الأصلية لهرم منكاورع لم يتم التوصل إليها حتى الآن، مؤكدًا أن ما يتم حاليا هو دراسة.. ونتائج الدراسة ستعرض على اليونسكو ولجنة علمية.