شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: المتحف المصرى الكبير سيقدم أكبر دعاية سياحية لمصر على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، إن مصر حققت نهضة فى المتاحف، وإن المتحف المصرى الكبير سيقدم أعلى دعاية سياحية لمصر على أعلى مستوى، مؤكدا أن العالم ينتظر افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأضاف زاهى حواس خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أنه تم افتتاح جزء من المتحف المصرى الكبير، وتم عمل مجهود كبير فيه، وهناك عرض مبهر لمقتنيات المتحف، وقاعة توت عنخ آمون بالمتحف شئ مبهر، وليس للمتحف مثيل فى العالم.

وأكد أن توت غنخ آمون نجم من نجوم العالم فى مصر، أتمنى أن يكون لجدينا الجرأة لعرض آثارنا فى الخارج وتلف العالم وتجلب عملة صعبة لمصر، وهى تفيدنا ماديا وسياحيا، كما أنه لا تخرج أى قطعة خارج مصر إلا ومعها مرمم وأثرى.