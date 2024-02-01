شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 1/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 09: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:31 م
موعد صلاة العشاء 6:50 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:13 م
موعد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 3:04 م
موعد صلاة المغرب 5:27 م
موعد صلاة العشاء 6:46 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
وقت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:00 م
وقت صلاة المغرب 5:23 م
وقت صلاة العشاء 6:40 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 10: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:49 م
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