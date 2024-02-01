شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 1/2/2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريباً على مناطق من المنوفية - الغربية - الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً الى مناطق متفرقة من القاهرة - الجيزة - القليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم/س) وارتفاع الموج من ( 2-3 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06 ، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01- العظمى 13

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 03- والعظمى 09

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 08 والعظمى 14

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 13

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 13

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 06 والعظمى 15

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 04 والعظمى 14

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 05 والعظمى 15

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 04 والعظمى 18

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 17