شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: غلق مسجد السيدة زينب مؤقتًا لسرعة إنجاز أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف إنه نظرًا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد، فإن مديرية أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتًا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق هذا الغلق المؤقت بدءًا من اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول شهر رمضان.