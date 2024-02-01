شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حركة القطارات اليوم بين محطتى أبوقير والمنتزه بسبب مترو الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف السكة الحديد، اليوم الخميس، حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من الساعة 7 صباحاً، لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.