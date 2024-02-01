بدءًا من اليوم.. توقف محطات القطار من أبوقير للمنتزه لتنفيذ مشروع المترو

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية منذ بداية العام الجارى تنفيذ مشروع "مترو أبو قير"، حيث يتم إيقاف تشغيل القطار فى القطاع من (محطة أبوقير حتى محطة المنتزه) بداية من اليوم أول شهر فبراير، مع توفير وسائل نقل بديلة من خلال أتوبيسات الهيئة العامة للنقل العام بالإسكندرية، حيث حاليا يعمل مسار القطار من محطة المنتزة وحتى سيدى جابر فقط.

وشهدت محافظة الإسكندرية، مع مطلع العام الجديد 2024، انطلاق المشروع المنتظر لتطوير مترو أبوقير، وهو حلم أهالى الإسكندرية لسنوات، ويعمل على نقل الإسكندرية نقلة حضارية.

وكشفت محافظة الإسكندرية، عن بعض النماذج التصميمة الخاصة بالمسار العلوى لمشروع مترو الإسكندرية، وشكل المحطات العلوية مع تفاصيل المشروع، حيث يتضمن المشروع 20 محطة علوية وسطحية.

وتبدأ المحطات السطحية من محطة مصر وحتى سيدى جابر بطول 6.5 متر، وباقى المحطات علوية حتى محطة أبو قير.