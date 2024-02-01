شكرا لقرائتكم خبر عن بليكن يبرز التنسيق مع مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنثونى بليكن عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمى بمنصة إكس الأربعاء أنه يتعامل عن كثب مع كل من مصر وإسرائيل لتسهيل مهمة منسقة المساعدات الأممية إلى قطاع غزة سيجريد كاج.

وأكد بلينكن أن الجهود تبذل بالتنسيق مع الجانبين المصرى والإسرائيلى لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذى يكتوى بأزمة حادة نتيجة نقص الغذاء والمساعدات الطبية.

وقال بلينكن فى تغريدته: "سعدت بلقاء سيجريد كاج التى تقود جهود الأمم المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية فى غزة، نحن نعمل عن قرب معها ومع كل من مصر وإسرائيل لزيادة دخول المساعدات إلى غزة. مهمتها فى غاية الحيوية ونحن ندعمها".