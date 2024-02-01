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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بخط "المعمورة - البصيلى" فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقف السكة الحديد، اليوم الخميس، حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الإسكندرية / أبو قير) اعتبارًا من الساعة 7 صباحاً، لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من مشروع مترو الإسكندرية، على أن يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر/ المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023.
وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطارى 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.
ويأتي ذلك فى إطار استكمال تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بتحويل خط أبوقير من سكة حديد إلى مترو ولتنفيذ المرحلة الثانية للأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية.
مواعيد القطارات بالإسكندرية
مواعيد القطارات بالاسكندرية
مواعيد القطارات بالإسكندرية
مواعيد القطارات بالإسكندرية
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