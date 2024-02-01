شكرا لقرائتكم خبر عن الشقة من حق الزوجة.. كيف تحتفظ أم الأطفال بمنزل الزوجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منزل الزوجية واحد من الأمور القانونية الشائكة التى تشهد تنازعا كبيرا بين الزوجين فى محاكم الأسرة، ويتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقًا للقانون.

1- أن تكون الزوجة حاضنة شرعًا.

2- عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.

3- عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن" بديلًا على الاستمرار فى عش الزوجية.

4- عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.

5- عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.