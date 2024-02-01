شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى أو استفسار.. تعرف على طرق التواصل مع محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرون عن طرق التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، والتي تشمل الحوادث والكوارث والبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة.

وفي هذا الإطار، خصصت المحافظة عددًا من الطرق والآليات لاستقبال شكاوى المواطنين بمختلف الأحياء والمراكز والمدن، وذلك على النحو الآتى:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722.

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.

6- يمكن إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على "فيس بوك"، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/profile.php?id=100069296826007&mibextid=ZbWKwL

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سعي المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا فورًا، مؤكدًا تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.