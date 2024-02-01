شكرا لقرائتكم خبر عن خزان الوقود 11 ألف لتر وهذه مهمة "العطشجى".. كل ما تريد معرفته عن قيادة القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالطبع تختلف قيادة القطار عن قيادة السيارة، ولكن يتردد على ذهن الراكب بعض الأسئلة من نوعية، كيف يقود السائق القطار؟ وكم شخص يحتاجه القطار لكى يتحرك؟ وأى نوع وقود يحرك القطار؟ وكم لتر يحتاج؟ وكيف يعبأ الوقود به؟ وأين؟ وهل من الوارد أن يتوقف القطار لتعبئة الوقود؟ أو يتعطل لعدم وجود وقود؟ وغيرها من الأسئلة المتعلقة بتشغيل القطارات.

وخلال التقرير التالى نجيب على هذه الأسئلة بعد الرجوع لعدد من سائقى القطارات و مسئولى السكة الحديد التابعة لوزارة النقل المصرية، ومنهم المهندس عبد المنعم طه وكيل معهد وردان التابع للسكة الحديد، والمهندس رضا حمزة رئيس شئون الطلبة بمعهد السكة الحديد.





كيف يقود السائق القطار؟

يقود السائق القطار حسب الإشارات الضوئية الموجودة أمامه بطول السكة، والتي يشرف عليها مراقب البرج، ولا يمكن التحرك بالقطار بدون إذن من مراقب البرج، وهناك سرعات مسموح بها لكل قطار وحسب نوع الرحلة والمسافات والخطوط.





ما مهمة مساعد قائد القطار "العطشجى"؟

المساعد ينبه السائق للإشارات، ويتولى القيادة حال حدوث أزمة للسائق تمنعه عن القيادة بشكل مفاجئ خلال الرحلة، ومسؤول مع السائق عن "الاستعداد قبل مسير القطار"، حيث يتم الكشف على زيت الجرار ومنسوب السولار من خلال مقياس، والكشف على الكهرباء والفرامل وذلك قبل القيام بساعتين بالإضافة إلى الكشف عن عربات القطار للكشف عن الأعطال قبل الرحلة وحلها.





كم شخص يحتاجه القطار لكى يتحرك؟

يحتاج القطار "جرار القطار" لشخصين الأول هو سائق القطار والثانى هو مساعد قائد القطار وكل منهم له دور ومهام يقوم بها، والسائق يعمل في بداية عمله بالسكة الحديد، مساعد لفترة طويلة من 10 لـ 15 سنة لكى يتمكن من قيادة القطار بعد اكتساب القدرة اللازمة، أما باقى القطار يديره طقم مكون من رئيس قطار وكمسارية ويختلف عددهم حسب نوع الرحلة وأهميتها، حسب ما أكده المهندس عبد المنعم طه وكيل معهد وردان التابع للسكة الحديد.

وقود القطار وسعة كل قطار

يستخدم القطار السولار وهو نفس الوقود المستخدم في سيارات النقل، وبالنسبة لسعة خزان الوقود الخاص بالقطار، يوضح المهندس رضا حمزة رئيس شئون الطلبة بمعهد السكة الحديد، أن السكة الحديد لديها أنواع مختلفة من الجرارات لكل منها سعة مختلفة من الوقود، فمنها الجرار الهنشل الألماني وسعته 11 ألف لتر، والجرار الـGE الأمريكي سعته 6500 لتر، والجرار الـED trans 11 ألف لتر، والجرار الـEMD سعته 8500 لتر، مشيرا إلى أنه لا يتم ملئ خزان الوقود بالكامل لسلامة القطار.





متى يتم ملىء القطار بالوقود وأين؟

يتم ملىء خزان القطار قبل القيام من الورشة الرئيسية التابعة بالمنطقة التي تبدأ منها الرحلة، وفي العنابر، ولا يتم ملئ الخزان عن آخره لسلامة القطار فيتم نقص من ألف لتر لـ ألف ونصف من الخزان.





كيف يتواصل سائق القطار مع مراقب الحركة؟

وسائل الاتصال للسائق تلفونه الخاص وتلفون مصلحى "خاص بالعمل"، وجهاز etc به جهاز لاسلكى.