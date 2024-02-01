شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق فى الجيزة الجمعة.. اعرف الأماكن والمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه بعدد من مناطق المحافظة مساء يوم الجمعة الموافق 2/2/2024، حيث أعلنت انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى"، كما أعلنت انقطاع الخدمة 10 ساعات عن مناطق "منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم".

وأعلنت الشركة في بيان لها انقطاع المياه عن مناطق: "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهوارى" وذلك لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 3 / 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة، الأمر الذي يتطلب قطع المياه للقيام بأعمال التطهير.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "منيل شيحة، أبو النمرس، شبرامنت، ترسا، نزلة الأشطر، زاوية أبو مسلم"، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 2/ 2 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 3/ 2 / 2024.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال تحويل مسار خطوط مياه قطر 800 مم ، 280 مم، المتعارضة مع أعمال مشروع كوبري أعلى مزلقان منطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.