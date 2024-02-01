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وزارة التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر فبراير

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير  2024، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى" على مستوى الجمهورية.

 

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة كما توفر السلع لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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