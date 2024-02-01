شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 8 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تكون أقل من المتوقعة بمعدل درجتين، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين.

ومتوقع اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من( مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط بورسعيد - شمال سيناء) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من المنوفية - الغربية - الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة - الجيزة - القليوبية ومدن خليج السويس وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم/س) وارتفاع الموج من (2-3 أمتار).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 17 درجة والصغرى 08.