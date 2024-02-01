شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: فتح فترة استثنائية للاشتراك فى مشروع العلاج بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، فتح فترة استثنائية للأطباء الراغبين فى الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم اعتباراً من اليوم، الخميس 1 فبراير وحتى 29 فبراير 2024 على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:

1- تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين أولا.

2- احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3- السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4- لأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى).

5- لأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6- استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.

وكانت قد أعلنت النقابة فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة 3 أشهر متصلة فى الأول من أكتوبر 2023 وحتى 31 ديسمبر الماضى.