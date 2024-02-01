شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الصفين السادس الابتدائى والثانى الإعدادى بالجيزة اليوم فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن مدارس محافظة الجيزة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي)، اليوم الخميس 1 فبراير، وذلك في كشوف واضحة داخل لوحة الإعلانات في المدارس، ودون تحصيل أى مبالغ مالية تحت أي مسمى.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول بالرقم القومي ورقم الجلوس من خلال الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/ ، والذي أتاحته مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

ويتاح للطلاب التظلم على نتيجة الامتحانات اعتبارًا من يوم الأحد 4 فبراير 2024، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء تلقي الإدارات التعليمية طلبات التظلم على امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بدءًا من يوم الأحد ولمدة خمسة عشر يومًا.